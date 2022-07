Dicen que la grandeza de las buenas personas está en su corazón. Bueno, así sucedió en la zona norte de Bogotá (Colombia) cuando Dagoberto Rojas Buitrago se encontró con un perrito abandonado en su coche. A partir de un video de Facebook, la historia se hizo viral en las redes sociales y este animal, afortunadamente, ya consiguió nuevo hogar.

De acuerdo con Dagoberto, el dueño del can pidió su servicio de taxi y, en medio de la carrera, le dijo que no tenía dinero en efectivo. Por esta razón, ambos se dirigieron al cajero del centro comercial Plaza Imperial.

Luego de llegar al establecimiento, el conductor esperó por más de una hora al usuario, pero nunca más regresó. Ante esta situación, Dagoberto Rojas revisó la caja que había dejado el sujeto y halló al cachorro. “Dentro de esta caja -explicó el conductor de servicio público- había este perro. Es un perrito, venía como escrito en la semana lo que hay qué hacer”, señaló Rojas en la grabación.

Historia con final feliz

El caso se volvió tendencia y desató una avalancha de comentarios de quienes criticaron el comportamiento del amo de la mascota. En medio de la polémica, Dagoberto anunció que llevaría al animal a su casa.

“Este perrito ya está viejito. No lo voy a abandonar pero si el dueño me está viendo...espero me busque”, sostuvo Rojas Buitrago. Ahora, se conoció que el joven colombiano decidió adoptarlo y ya lo bautizó como “Toby taxista”.

Sin pensarlo dos veces, también llevó a su nuevo compañero de ‘cuatro patas’ a la veterinaria donde lo revisaron y le indicaron que estaba en perfectas condiciones. Por si fuera poco, el perro recibió un baño y salió a pasear en compañía de su nuevo cuidador, informó Caracol Noticias.

Mediante su cuenta de Twitter, la Plataforma Colombiana por los Animales (ALTO) agradeció el gesto del conductor: “Mil gracias, Dagoberto, por darle un hogar”.

¡Final Feliz! El perrito abandonado en un taxi será adoptado por Dagoberto Rojas, el mismo taxista que lo encontró en una maleta.

Y ya tiene nombre nuevo: 'Toby taxista'

Mil gracias Dagoberto por darle un hogar❤️🐶🏡 pic.twitter.com/4RiN5xC35C — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) July 29, 2022

