Si estás solo en la calle pensarías que cualquier cosa amenazaría tu integridad, pero jamás creerías que un dulce perrito arruinaría tu mañana, como fue el caso de un sujeto quien quedó con la boca abierta cuando un lomito de dulce mirada le robó su desayuno, por lo que el hilarante momento fue inmortalizado en video donde se hizo viral de inmediato.

Un hombre estaba sentado sobre la acera de una gasolinera, es de día, hace un sol intenso en horas de la mañana. En el suelo hay una taza con infusión, mientras en una rodilla tiene cogido un pan a cuál remueve la miga, pero en la una rebanada de jamón.

El hombre mira hacia la calle y no se da cuenta que un perrito de mediano tamaño de pelaje blanco y negro se acerca poco a poco hasta estar a pocos centímetros del delicioso jamón, estira el hocico y se lo lleva.

Mira aquí el video viral

A los segundos de esto, el hombre se da cuenta que la falta algo y que esto se encuentra en la boca del amigo de cuatro patas; de inmediato, se pone de pie para perseguirlo, pero no pasó mucho para que se diera cuenta que ha perdido y, resignado, volvió a su lugar.

El video se hizo viral de inmediato en TIkTok al ser compartido en la cuenta de Yosué Alva Ruiz (@yosuealvaruizsbas), con miles de comentarios que no paran de reír ante la viveza del lomito: “el perro: ‘pestañaste’”, “y él sacando las migas para echar su jamón”, “ahora lo ves, ahora no lo ves”, “no me gustó que lo espantara, pero al final no le hizo daño y se lo agradezco”, “pensó que era para él”, “cuenta la leyenda que sigue comiendo el migajón”.