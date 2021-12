Una ciudadana de Buenos Aires, en Argentina, llamada Michael Corleone, es de aquellas personas con un gran corazón que suelen alimentar o dar agua a los animales callejeros, pero su buena intención iniciada desde casa sufrió un contratiempo hace unos días pues uno de los recipientes dejados en su puerta desapareció.

Como cada día, Corleone dejó un recipiente con agua para los perros y gatos sin casa, pero al día siguiente notó que ya no estaba, creyendo que alguna persona había pasado por ese lugar y se lo robó, lo cual sería algo insólito pues dicho objeto no tiene un precio llamativo. Es más, era de un material reciclado que, probablemente, no valga nada.

Debido a su curiosidad y ganas de saber qué pasó, la mujer accedió a las cámaras de seguridad de su domicilio y pudo notar que el ladrón había sigo un perro con sed que justamente había pasado por allí para tomar agua.

“Quería saber quién fue el que se llevó el tacho con agua que dejamos para los perros y gatos callejeros y la cámara grabo esto”, escribió la dueña del video.

Las imágenes muestran cómo el can tomó agua con total normalidad hasta que muerde el recipiente y se retira caminando, como si estuviera llevándose el agua solo para él o quizá lo hizo con un ánimo de jugar.

El video subido a la cuenta de Twitter @SpreaMika se viralizó alcanzando casi medio millón de reproducciones y una gran cantidad de respuestas por usuarios, quienes vieron lo sucedido como algo chistoso.

Teniendo en cuenta el éxito de su video, Michael Corleone escribió que el perro le pertenecía a su vecino, pero que de todas formas le dio mucha risa ver lo que sucedió aquella noche.

