En redes sociales, circula un tierno video protagonizado por un perro que intentó “ayudar” a su dueño durante un torneo de jiu-jitsu realizado en Chile.

En las imágenes, publicadas por la cuenta de Instagram Dojo Ronin (@dojoroninchile), se observa que unos jóvenes formaban parte del campeonato nacional Open de Chile en la categoría de brazilian jiu-jitsu; sin embargo, las acciones tuvieron que detenerse de forma repentina.

Mientras seis parejas se enfrentaban entre sí, se ve que un perro de pelaje negro ingresa a la zona de competencia. El can, que ingresó al lugar moviendo la cola, atraviesa todo el circuito y se interpone entre dos participantes para apoyar sus patas delanteras y su cabeza sobre uno de ellos.

El incidente se produjo ante la mirada del público asistente y árbitros, quienes tuvieron que detener la competencia para retirar al animal. El presunto dueño del perro reaccionó acariciando al animal, mientras que el joven que estaba en el suelo empezó a reír.

Así, el can fue retirado por uno de los jueces, quien se lo llevó en brazos mientras el público presente aplaudía.

Mira aquí el video viral

¡Perro ayudó a su dueño durante un torneo de jiu-jitsu! La simpática reacción del canino se dio cuando en medio de la competencia vio a su duro tendido en el suelo, seguramente pensando que éste estaba desmayado pero en realidad su caída se debió a una ‘llave’ que le habían hecho pic.twitter.com/qaIVQMrWe4 — Última Hora Col (@ultimahorapp) December 6, 2022

El registro se volvió viral con más de 10 millones de reproducciones y generó toda clase de reacciones entre los usuarios de Instagram.

“De mejores lugares me han sacado”; “¿Insta del perrito?”; “Me da risa como el primer árbitro en vez de sacarlo le hace cariño, creo que todos hubiéramos hecho lo mismo”; “A ver humano lo estás haciendo pésimo… salte que yo te muestro cómo se hace una llave de ahorque”; “Déjame mostrarte como se hace, soy negro y no tengo cinturón”; “al menos no entró con zapatos”, escribieron los internautas.

