Los animales son capaces de darnos muchas alegrías, pero también nos brindan más de un ejemplo, y la solidaridad es lo que un perrito de España ha demostrado a miles de internautas de Twitter tras salvar a un cachorro de perder la vida debido a las fuertes lluvias: el clip no tardó nada para convertirse en tendencia, conmoviendo a todos en esta red social.

Noble gesto en cuatro patas

El metraje fue compartido el pasado 18 de agosto desde la cuenta “Animales y bichitos” el cual, hasta el momento, viene acumulando más 202.3 mil reproducciones en la mencionada plataforma: “Lo salva de la lluvia”, dice así la descripción de la publicación.

Lo que vemos es una cinta que dura escasos 18 segundos donde un perrito color caramelo viene desde el horizonte, caminando en medio de una fuerte lluvia cuyo caudal está en franco aumento, pero, esto no es todo, pues en su boca carga consigo algo de color oscuro que no se logra identificar a primera vista.

Lo salva de la lluvia 🥺 pic.twitter.com/T9HFancpGI — Animales y bichitos 🐾🌍 (@Animalesybichos) August 19, 2022

El can llega hasta donde se encuentra una persona, se detiene y nos enteramos que se trató todo el tiempo de un cachorro cuando este lo retira de su hocico para colocarlo entre sus brazos, mientras que el perrito camina detrás de este. El video se corta de pronto.

Usuarios maravillados

El video no tardó nada para emocionar como conmover a miles de internautas, quienes destacaron el sentido del deber del perrito, pero también su espíritu solidario para arriesgarse por otro, al punto que no pocos lo han calificado como “héroe” en la caja de comentarios.

“Qué tierno el perrito, como sabe que tiene que cogerlo para que no se ahogue”, “por eso amo a los perros y gatos y demás animales, son mucho mejor que nosotros los humanos”, “son situaciones que nos parten el corazón. Hasta los animales hacen hasta lo imposible por ayudar y proteger”, “qué hermoso video, ellos son más sensible de lo que creen algunos, no los maltrates”, “son puro amor. Los perros son esos seres angelicales que te mortifican el alma. Sólo el que tiene uno, puede entender el mor que son y dan”.