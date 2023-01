Un perro se convirtió en un héroe, luego de salvar a su dueño de un incendio en su casa. Como si eso no fuera suficiente, “Chiquito” volvió a ingresar a la vivienda para rescatar al gato. El incidente se produjo en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en Argentina.

Gabriel Gómez, dueño del can, señaló en conversación con el medio Todo Noticias que su mascota lo salvó de morir. “Me salvó la vida, volví a nacer”, aseguró.

Según contó, ese día había llegado a casa muy cansado después de trabajar. Se acostó a ver televisión y se quedó dormido, justo en el momento en que ocurrió un corto circuito.

“En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, indicó el hombre, quien se desmayó por la inhalación de humo y monóxido de carbono.

Un rescate increíble

En ese momento, apareció su salvador: “Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, y agregó, “yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, afirmó. Tras ello, se acercó a la ventana, vio a unos niños jugando, entre ellos su sobrino, y le dijo que pidiera ayuda. Así, fue rescatado por los vecinos que rompieron las ventanas de la propiedad.

Mientras todo eso ocurría, Chiquito volvió a ingresar a la casa, pero esta vez para sacar al gato que el sujeto había adoptado hace unos cuantos días.

“Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, aseguró Gabriel, quien por ahora duerme en un contenedor ya que no tiene dónde vivir.