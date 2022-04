Un tierno perro de raza Cocker Spaniel conquista las redes sociales y no precisamente por alguna travesura, sino por su ‘destreza’ al jugar tenis como todo un profesional. El can sostiene muy firme la raqueta y no hay pelota que se le escape. El video fue subido inicialmente por su dueña en la red Instagram y en tiempo récord se viralizó en las demás plataformas.

Su nombre es Leo y es un Cocker Spaniel de 3 años. Este curioso perro ya nos tiene acostumbrado a verlo ganando competencias caninas o pintando algún cuadro, pero en esta ocasión nos sorprendió de otra manera y relacionado a un nuevo deporte: el tenis.

El tierno perro fue grabado por su dueña, identificada como Emily Anderson, jugando al tenis como todo un profesional y con gran facilidad, como si tuviera años practicándolo. No hay pelota que se le escape y es un ‘maestro’ sosteniendo la raqueta.

“Aprendiendo a jugar tenis. Su primera vez con un raqueta”, se lee en la descripción del video viral, el cual suma miles de reproducciones. En ningún momento cerró los ojos y hasta toma impulso para darle con fuerza a la pelota.

Algunos internautas, en tono jocoso, bromearon que tiene mejor derecha que el mismísimo tenista español Rafael Nadal, ganador de 21 Grand Slam de forma individual, mientras que otros agregaron que tiene mucho futuro y con mayor práctica se puede presentar en competiciones. El video original suma más de 7 mil ‘me gusta’ en Instagram.

