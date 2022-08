Miriam Porter, cuyo usuario de TikTok es @thekindtraveler, pasó por un momento inesperado e incómodo mientras viajaba en un avión con destino a Frankfurt, Alemania, según el New York Post. Ella pidió comida vegana y quedó sin palabras por lo que le dieron.

La propia mujer, en un video que publicó en la mencionada red social, informó que estaba en un vuelo de Air Canada (lo tomó en Toronto, de acuerdo a la citada fuente) durante más de diez horas cuando de pronto tuvo la necesidad de comer.

Es por que Miriam pidió que le brindaran comida vegana y esperó pacientemente. Grande fue sorpresa cuando solo le alcanzaron una botella de agua y una servilleta. En ese instante, ella optó por grabar el clip en cuestión para dar a conocer la situación.

Pero no todo fue tan malo para la mujer de esta historia, ya que ella misma recalcó en la descripción de su publicación que una azafata, a la que calificó como “amable”, le “consiguió fruta y panecillos de la clase ejecutiva”.

Muchos usuarios no dudaron en preguntarle a Miriam por qué no llevó su propia comida. Debido a esas interrogantes, ella comentó que siempre lo hace por si acaso; sin embargo, esa vez tuvo un “retraso/cancelación de 24 horas” y no pudo preparar su comida. Cabe recalcar que otros internautas aprovecharon la oportunidad para compartir sus experiencias relacionadas a comidas en los vuelos.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: