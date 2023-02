Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de una joven de Argentina que tuvo la osadía de hacerle algunas exigencias a su jefa antes de siquiera presentarse en su primer día.

Ha sido la usuaria @godoyta0 quien, mediante su cuenta de TikTok, compartió la conversación que mantuvo con la empleada, cuyo nombre no fue revelado.

Todo empezó cuando, un día antes de empezar a trabajar, la chica preguntó si podía faltar: “Consulta, viste que yo mañana comenzaría ahí donde tú estás, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Porque tengo unas cosas que hacer”, dijo la joven.

Lo más llamativo es que las exigencias de la empleada no terminaban ahí. “Si no, puedo llegar más tarde a eso de las 12 o la 1. ¡Ah!, ¿y a qué hora tengo la merienda?”, continua en otro audio. “¿Hay comida y todas esas cosas? ¿Puedo tomar mate?”, continuó.

El hecho tomó por sorpresa a la empleadora, quien no dudó en grabar la conversación para difundirla en sus redes sociales.

Ante la controversia generada por el primer video, subió uno nuevo en donde deja escuchar lo que le respondió a la recién contratada.

La respuesta de la jefa, indignada por las exigencias de una recién contratada

“Ni siquiera te presentaste a la charla, ni a la reunión del trabajo, ¿y ya vas a faltar?”, expresó la creadora del video al comienzo del audio. “No, no, si llegas al mediodía, no tenés comida, no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés nada. Llegada derecha a limpiar el piso”, agregó.

Las sorpresas estaban lejos de acabarse pues, lejos intentar solucionar la situación, la joven optó por simplemente renunciar sin siquiera haber empezado a trabajar.

“Entonces no me sirve el trabajo, no vemos la próxima. El año que viene tal vez tenga suerte”, mencionó la chica. Minutos después, mandó un audio consultando cuánto le pagarían en caso de que no falte.

El hecho, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios: “y la gente que necesita realmente trabajar no consigue nada”; “ni empezó y piensa en licencia”; “le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”; “La gente de recursos humanos estaba mirando el mundial cuando le toco la entrevista”, escribieron las personas.