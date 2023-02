Una mujer de Dorset, Inglaterra, pidió que le hicieran un tatuaje detallado de un león, pero el resultado la dejó devastada. Mediante sus redes sociales, Lydia Sawyer, de 23 años, compartió detalles de su experiencia, volviéndose viral y desatando toda clase de reacciones.

Dispuesta a inmortalizar en su piel al animal de su signo zodiacal, la joven entregó a su tatuador el diseño que deseaba hacerse. El artista, bastante sincero, le dijo que no podría realizar el trabajo “tan detallado”, pero que haría “lo mejor que pudiera”.

Confiada, la mujer aceptó, pero no imaginó que el resultado la dejaría devastada. “Estaba detrás de mi oreja, así que realmente no podía verlo. Durante las próximas semanas comencé a odiarlo. Me costó 60 libras”, explicó, según consignó el medio Daily Mail.

Por medio de un video subido a TikTok, Lydia mostró que el tatuaje no se parecía en nada a lo que había pedido. Tras ello, señaló que piensa seriamente en tapárselo.

Joven pidió tatuarse un león, pero el resultado final la decepcionó

La joven parece haberse tomado con humor la situación al publicar su caso en las redes sociales y más de un internauta se mostró sorprendido por el hecho.

“Deberías haber visto la plantilla y haber dicho que no”, comentó una chica argumentando que había formas de evitar el desastre. “¿Cómo se las arreglaron para hacerlo tan mal?”, escribió otra persona. “No hay forma de que esa sea la imagen que le mostraste al artista”, dijo un tercero.

Por supuesto, no faltaron quienes hicieron bromas al respecto: “te hicieron a Merlión”; “Te tatuaron el logo de Peugeot”, comentaron los usuarios.

¿Qué debo tener en cuenta antes de hacerme un tatuaje?

Desde Mayo Clinic, recomiendan insistir en las medidas de seguridad para evitar poner en riesgo la salud. La entidad sin fines de lucro aconseja acudir “a un estudio de tatuajes reconocido que emplee personas adecuadamente capacitadas”.

Tampoco olvides de asegurarte de “que el artista del tatuaje se lave las manos y utilice un nuevo par de guantes de protección para cada procedimiento y retire la aguja de los empaques sellados antes de que comience”.

El artista Acosta Tattoo, quien se mudó a los Estados Unidos para dedicarse de lleno a su verdadera vocación, charló con Heraldo de México y brindó tres consejos para todos aquellos que están pensando en realizarse un tatuaje.

Lo primero que se debe hacer es investigar sobre los diferentes estilos para decidir cuál sería el elegido.

También es importante investigar a los tatuadores que se especializan en dicho estilo y, a su vez, buscar ejemplos de su trabajo.

Necesitas seguir las indicaciones que te brinde el tatuador durante el proceso.