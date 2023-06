Una muchacha dejó en shock a millones en TikTok por su impactante como bizarra revelación ¿Qué sucedió? Pues se hizo viral por confesar que la relación con su novio se terminó debido a una infidelidad, pero nadie jamás vio venir que el chico la engañó con su propia madre.

Nuestra protagonista se llama Emma (@mingus.mingus) quien en tan solo 5 segundos en un clip que tiene más de 5.4 millones de vistas cuenta que el sujeto la traicionó mientras salían: “me doy cuenta de que mi ex me engaña con su propia madre, es algo por lo que debería ir a terapia y no algo sobre lo que bromeo con mis amigos”.

“Siento como si recordara eso una vez”, se lee en la descripción del metraje donde ella mira fijamente a la cámara esbozando una sonrisa en su rostro.

Mira aquí el video viral

De hecho, la tiktoker no da mayores detalles sobre lo sucedido, por lo que dejó servida la polémica en la caja de comentarios, con miles de personas quienes desean saber si lo que aseguró es cierto.

“Por favor, explica, estoy perdiendo el sueño por esta publicación ¿Cómo te enteraste de esto?”, “la forma en que me acerqué al teléfono para asegurarme de que estaba leyendo bien”, “¿es su nombre Edipo por casualidad?”, “nada podría haberme preparado para esto. Llevaron los problemas de mamá a un nivel completamente nuevo”, “los involucrados en la situación deberían ir a terapia”.

Pero, cuando el New York Post se comunicó con Emma, esta dijo que este tipo de bromas las hace desde 2021, cuando publicó un video con la misma temática: “no lo supe hasta después de que rompimos, y él lo dijo porque pensó que haría que me quedara”, dijo en el metraje. “Puedo asegurarles a todos que no fue preparado, si lo fuera, no habría hecho el TikTok. Simplemente, eran raros”, expresó en los comentarios.