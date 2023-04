Un bebé de 8 meses, pese a su corta edad, estuvo al borde de la muerte cuando comenzó a ponerse azul, no podía respirar, sus padres desesperados no sabían qué hacer, pero la milagrosa intervención de un policía ayudó a salvarle la vida, por lo que su heroicidad no solo fue reconocida por sus padres, sino también por millones en las redes sociales cuando su relato se hizo viral.

Shian y Dayton Phillips son los padres de Daylen, su bebé de 8 meses. El pequeño se encontraba en el piso de su habitación jugando, pero cuando la mamá cargó a su bebito notó que tenía fuertes arcadas.

Los padres oriundos de Brooksville, Florida, Estados Unidos, entraron en pánico, no tenían nociones claras sobre lo que tenían que hacer, sobre todo cuando vieron que el cuadro del menor empeoró: “está llegando al punto en que sus ojos se ponen rojos y llorosos, los labios se vuelven azules, así que sabemos que en ese momento no está respirando”, dijo Dayton a WFLA.

La aparición de Billy Ortiz

Ante esto, lo mejor que pudieron hacer fue llamar al 911, para luego subir a su coche y emprender carrera hacia el Hospital Regional de Oak Hill, pero sucedió algo en el camino: “había un policía estatal que pasaba al mismo tiempo”.

Se trataba de Billy Ortiz quien acababa su turno y estaba de camino a casa cuando los Phillips lo detuvieron. Al enterarse lo que sucedía de inmediato se puso a la acción intentando despejar las obstruidas vías respiratorias de Daylen.

“Es un verdadero héroe”

Al ver que no daba resultado, fueron a toda prisa hacia el hospital, pero la presencia del ‘trooper’ les dio más seguridad: “me tranquilizó saber que él estaba con el policía estatal y mi tía en ese momento, que era enfermera jubilada, y me ayudó mucho”, dijo Shian.

Una vez en Oak Hill, los padres revelaron a los galenos que el problema con su bebé de 8 meses es que tenía atascado un envoltorio de plástico en la garganta y que Ortiz estuvo junto a ellos en todo momento: “siento que este tipo de cosas no se reconocen lo suficiente. Siento que es rápido golpear a la policía, pero es muy lento reconocerlos. Él no tenía que hacer nada de lo que hizo. Es un verdadero héroe”.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo 2 de abril y desde entonces el pequeño Daylen fue trasladado al Johns Hopkins All Children’s Hospital donde se está recuperándose por medio de un ventilador. Sus padres esperan llevarlo de vuelta a casa el miércoles.