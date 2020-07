Un video se ha convertido en la prueba fehaciente de que un político argentino tuvo la original idea de casi plagiar el discurso de la película de Independence Day (Día de la Independencia) para conmemorar el 9 de julio, día de la independencia del país sudamericano.

El video, que ha corrido como pólvora en Facebook, muestra al intendente de El Carmen, en Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, pronunciando un discurso por el 9 de julio, día en el que Argentina celebra su independencia.

Dada la coyuntura de la pandemia del coronavirus, el funcionario público aprovechó su momento en el escenario para agradecer a los empleados de la administración pública por su labor en medio de la crisis provocada por COVID-19.

Sin embargo, algunas de sus palabras de Torres llamaron la atención de un usuario en Facebook, quien recordó el discurso que el presidente de Estados Unidos pronuncia en la película Día de la Independencia.

En la película, protagonizada por Will Smith, Bill Pullman encarna a Thomas J. Whitmore, presidente de Estados Unidos durante una crisis planetaria: una invasión alienígena. En la ficción, las fuerzas extraterrestres han destruido a la Casa Blanca, pero Whitmore da una emotiva alocución antes de que los militares estadounidenses inicien la batalla final contra los invasores.

En tiempos de pandemia por el coronavirus, el intendente de El Carmen (o quizá sus asesores) no dudó en que era necesario una emotiva arenga para los funcionarios públicos de su localidad. La inspiración llegó en la épica película y salvo algunos cambios, como la fecha, el discurso es casi un ‘copy-paste’ de la alocución de la ficción .

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, dice el funcionario.

Mira el video y compara por ti mismo