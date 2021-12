En el Día de los Inocentes, un joven de México se volvió viral en redes sociales al sacar su creatividad y bromear con renunciar a su trabajo, pero todo se salió de control, pues lo mandaron inmediatamente a Recursos Humanos. En pocas horas, el video se viralizó en TikTok. ¿Perdió el empleo? A continuación, te lo contamos.

Mediante su cuenta @soyarielrm, Ariel compartió con sus más de 12 mil seguidores la grabación donde aparece participando en una junta virtual de trabajo. Ante la pregunta de Fernanda, aparentemente su jefa, si tenían alguna duda o comentario, el joven mexicano aprovechó para lanzar su broma pesada.

“Nada más quiero comentarte que el viernes es mi último día de trabajo con ustedes. El viernes presento mi renuncia”, señaló Ariel. Frente a este comentario, la mujer le respondió que podía acudir al área de Recursos Humanos a firmar su renuncia.

“El viernes me avisas para que pases a Recursos Humanos a firmar la papelería”, contestó Fernanda. Segundos después, el hombre aclaró que se trataba de una broma, pero ‘Fer’, al parecer incómoda, no cambió de decisión y le indicó “qué triste. Nosotros somos una empresa seria, no te preocupes, igual el viernes te espero para firmar los papeles”.

¿Lo despidieron?

Luego del tremendo revuelo que desató su clip, Ariel publicó una captura de pantalla de una conversación de un grupo de WhatsApp en donde están agregadas varias personas del trabajo, como Fernanda y Gisela, una amiga que trató de defenderlo.

“Después Gisela me defiende y dice: ' Fer, no creo que se deba tomar una decisión como esta basada en una broma. Evidentemente lo dijo por el día, no es que ande jugando con eso siempre”, contó el joven.

Después, Ariel aseguró que este 30 de diciembre buscaría de conversar con Fernanda para aclarar la situación. En diálogo con el portal Milenio, el mexicano precisó que espera seguir en el trabajo, porque desea comprarle una casa a su madre.

“En este grupo pues he tratado de suavizar el tema y tratar de volver a romper el hielo con las chicas (…), espero la verdad que ella (Fer) me esté jugando una broma de Día de los Inocentes atrasada y larga”, sostuvo.