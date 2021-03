Durante un viaje a la isla de Bali (Indonesia), una joven se animó a posar con un pequeño pulpo entre sus manos, sin tener idea que estaba ante uno de los animales más peligrosos del mundo. El video en el que resume su aterradora experiencia se ha vuelto viral en TikTok.

En las imágenes publicadas por la usuaria Kaylinmarie21, se puede ver que el diminuto molusco se mueve por la palma de su mano. La sorpresa llegó cuando la chica, bastante intrigada, investigó qué tipo de espécimen era el que sostuvo.

Se trataba de un pulpo de anillos azules (Hapalochlaena), un animal que, a pesar de su tamaño, tiene suficiente veneno para picar y matar a 26 personas en cuestión de minutos. Sus picaduras son pequeñas y, a menudo, las personas no las sienten, por lo que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido envenenadas hasta que comienzan a tener problemas de parálisis o respiración. Y cuando deciden actuar, ya es demasiado tarde, dado que no existe un antídoto para el mencionada veneno.

Tras el descubrimiento, la joven dijo haber llamado a su padre y haber pasado “tres horas llorando” al teléfono. En los comentarios, afirmó que ese mismo día estuvo jugando con dos de esos pulpos durante unos 20 minutos. Afortunadamente, el hecho no pasó de ser un gran susto.

Algunos internautas dijeron que siempre es necesario ser cuidadoso con animales desconocidos, sobre todo si son coloridos pues “cuanto más brillante es el animal, más peligroso es”. Otros la criticaron duramente, señalando que “por eso no te metes con la vida salvaje, no está ahí para nuestro entretenimiento y no le importa que seas amable”.

