Un hombre de los Estados Unidos confesó que, aunque usted no lo crea, bajó de peso comiendo hamburguesas, pero nunca pensó que su infalible método para reducir medidas llegaría a las redes sociales como TikTok donde se hizo viral y millones se preguntan cómo lo hizo.

Kevin Maginnis (@bigmaccoaching) vive en Fairview y desde hace 17 días va religiosamente a la hora del almuerzo al McDonald´s de su zona donde afirma que está bajando de peso comiendo las hamburguesas de la cadena de comida rápida ¿cuál es su secreto? El tiktoker no ha dudado en revelarlo y nos cuenta que tan solo come la mitad de la porción que le dan.

Pero, por loco que parezca, esto es parte de un challenge que consiste en perder 50 libras (22.7 kilos) en 100 días: “esto no es de gran tamaño para mí, es la mitad de mi tamaño... nada más se ha ido a mi cuerpo, ni siquiera una menta para el aliento”.

Mira aquí el video viral

Aseguran que perjudicará su salud

Kevin cuenta que todo comenzó cuando pesaba casi 108 kilos, por lo que, contrario a lo que se pueda pensar, fue a McDonald’s: “con millones de personas mirando, no hay forma de que cometa un desliz y, accidentalmente, coma de más y me lo coma todo”, dijo en un video que acumuló más de 2 millones de vistas.

Nuestro protagonista sabe que su forma de bajar de peso no es recomendable para todas las personas: “tengo mucha gente que dice que esto no es saludable, no creen que sea bueno, ‘te vas a matar’, ‘descansa en paz’. Para todo ello les digo, ‘sigan, lo vamos a averiguar’”.

Kevin confiesa que ha perdido hasta el momento 8.2 kilos y no hace eco a las críticas que le han dado los médicos, por lo que está decidido a continuar ese ritmo por los 83 días que le restan para completar su desafío, que confía en los diagnósticos que le dieron los cardiólogos, quienes le aseguran que está en buena forma.