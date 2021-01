Un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador protagonizó una fuerte discusión con una alumna durante una clase online de farmacología, luego de que ella intentara justificar que su grupo de exposición esté incompleto.

A través de un video que circula en redes sociales desde hace varios días, es posible escuchar al docente José Augusto Durán Chávez pidiéndole a la estudiante que no le falte al respeto ni le alce la voz; sin embargo, es él quien en más de una ocasión grita, sin darle la oportunidad a la estudiante de explicarse.

“¡Bájeme la voz, cuidado como habla conmigo! Me dijo que ya estábamos distribuidos”, reclama el profesor, cuyo título es de ginecólogo obstetra. La alumna intenta explicarle que ella se refería a que ya tenía listas las diapositivas, según como los había dividido, pero no a que su compañera estuviera presente.

Luego, el profesor responde diciendo que nunca divide igual, a lo que ella intenta responder de forma respetuosa, pero es interrumpida groseramente por el docente que le dice “¡Bájeme la voz! ¡Malcriada! ¡Aprenda a respetar!”. La estudiante intenta tranquilizar a su maestro diciéndole que no está alzando la voz, pero este usa más gritos y continúa con la agresión.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

Luego de que el clip se vuelva viral y desate la indignación de la mayoría de internautas, la Universidad Central de Ecuador condenó el comportamiento de José Augusto Durán y calificó su conducta de “intolerable” y que constituyente “una falta muy grave” al agredir, humillar e insultar a una alumna.

El profesor, por su parte, presentó su renuncia irrevocable en un comunicado en el que justifica su actitud insistiendo en la supuesta mentira de la alumna agredida. “Ratifico mis palabras, y si por eso debo ir a la cárcel, pues me iré”, escribió. “Soy un caballero que levanta la voz y la seguirá levantando cuando se traten de engañar y me falten al respeto”.

El docente de la Universidad Central del Ecuador, acusado de agresión verbal, presentó su renuncia. A través de las redes sociales, el profesor indicó que "el tiempo le dará la razón" y además enumeró las razones que lo llevaron a tomar la decisión de su "renuncia irrevocable". pic.twitter.com/bMpNuzMFCC — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) January 13, 2021

“Me voy no por acoso, no por pedir dinero, no por no dar clases, me voy por querer que en mi país existan alumnos de excelencia, no oyentes de un aula”, comentó. El docente recalcó que sus palabras las respalda los más de 400 médicos que ha formado desde el año 2002 y sus pacientes.