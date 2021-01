En algunos países las clases en línea han retornado tras las vacaciones de fin de año, pues la pandemia del COVID-19 continúa haciendo imposible que los alumnos retornen a las aulas. En ese contexto, se volvió viral un video protagonizado por un docente en Ecuador que arremete contra una estudiante, perdiendo el control y lanzando improperios. Sus alumnos se encargaron de viralizar el material, mientras que el profesor presentó su renuncia a la Universidad Central de Ecuador.

En el video viral se puede apreciar que a un grupo de alumnos le tocaba brindar una exposición. Sin embargo, el profesor de Medicina Humana, José Augusto Durán Chávez, interrumpió a los estudiantes pues se percató que el equipo no estaba completo. Una de las integrantes intentó explicarle que su compañera faltante fue irresponsable y no participó del trabajo.

Sin embargo, el docente la interrumpía constantemente alegando que había sido engañado por las alumnas. En medio de la incómoda escena, el maestro perdió los papeles y le gritó a la estudiante, pidiéndole que no alzara la voz, a pesar que no lo estaba haciendo. “¡Bájeme la voz, cuidado como habla conmigo! Me dijo que ya estaban distribuidas”, comentó el profesor.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

“¡Bájeme la voz, carajo! ¡Malcriada! Aprenda a respetar”, dijo José Durán, ya completamente fuera de si y molesto. “Tienen cero y vayan a reclamar a quien les de la gana, y ojalá así me boten rápido de esa pendejada”, gritó el docente, en referencia a la Universidad Central de Ecuador.

El video viral se difundió rápidamente y llegó hasta las autoridades de la casa de estudios. A través de un comunicado condenaron la actitud del profesor y anunciaron que iniciarán un procedimiento disciplinaria, según corresponda en el Estatuto Universitario y el Código de Ética. Horas más tarde, José Augusto Durán Sánchez, presentó su renuncia irrevocable a la universidad, no sin antes ratificar sus palabras y asegurar que “si por eso debo ir a la cárcel, pues me iré”.