Las clases virtuales representan un verdadero reto no solamente para los alumnos, sino también para los propios docentes que, en algunas ocasiones, tienen que lidiar con ciertos atrasos en cuestiones educativas. Prueba de ello, lo ocurrido recientemente con una profesora de México que discutió fuertemente con sus alumnos por no saber qué es una fuente bibliográfica.

El hecho tuvo lugar durante una clase de la carrera de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz (ITLP), en Baja California Sur. En el video publicado en redes sociales, y que no ha tardado en volverse viral, se puede escuchar que los estudiantes recriminan a su maestra por hablarles en “términos de derecho” y que este “no es el estudio de nuestra materia”. La docente, sorprendida, les pregunta si la palabra “fuente” es nueva.

“No entendemos nada y batallamos para buscar la tarea, que es lo que venimos diciendo desde que empezamos, pero usted no empatiza absolutamente para nada con nosotros”, le responde una alumna. “Lo que pasa es que si tienen cosas atrasadas, un maestro de nivel profesional no se puede regresar a la primaria”, dijo por su parte la profesora. “En primaria no dan derecho”, le dijeron, iniciando una discusión que duró varios minutos y en el que casi todos los alumnos arremetieron contra la maestra.

Aunque la docente intentó explicarles que la palabra “fuente” no es jurídica, un alumno respondió que quizá el problema está en que la profesora tiene un concepto de lo que son las fuentes y ellos otra. “A ver, dígame ¿qué es fuente para usted?”, pregunta la maestra. “No pues pueden ser muchas cosas”, respondió el estudiante.

El resto de la discusión se enfrasca en este punto y, de paso, los alumnos reclamaron que la docente les deja muchas tareas y no entiende que no es la única clase que llevan.

Ya sobre el final, la profesora insiste que la palabra “fuente” no es extraña y que le parece raro que no sepan su significado, a lo que una alumna responde diciendo que ellos son contadores y su especialidad son los números. “Bueno, no es una palabra nueva, pero le estamos explicando ahorita que nosotros no entendemos. No lo entendemos, somos contadores, nosotros trabajamos con números”, dijo.

