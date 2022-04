En Argentina, un programa está dando mucho de qué hablar y se ha vuelto en tendencia de redes sociales como Instagram. “Bienvenidos a bordo”, formato que ha causado polémica por sus cuestionables dobles de famosos de Hollywood o del mundo del deporte.

‘Bienvenidos a bordo’ y sus polémicos “parecidos”

Este programa se transmite por las mañanas en Canal 13 y es presentado por Laurita Fernández, y ha traspasado las barreras del país latinoamericano, pues en uno de sus segmentos se debe adivinar a qué famoso se parecen las personas comunes.

Todo va de la siguiente manera: diversos “investigadores” analizan el rostro del invitado, buscan pistas para dar con el parecido para determinar si son, fehacientemente, los dobles de reconocidas personalidades del mundo del cine, la música o el deporte.

El programa se ha hecho tendencia en diversas redes sociales. (Foto: Bienvenidos a bordo/Instagram)

Todo marcharía normal, salvo por lo dudoso que es el parecido que estas personas de a pie mantienen con las celebridades. De hecho, muchos de los participantes han asegurado ser los “clones” de artistas como Lady Gaga, David Bisbal, Zendaya o el astro argentino Lionel Messi.

Usuarios se burlan de los “parecidos”

Pero he aquí donde empieza la controversia, pues, una vez que los “parecidos” se dieran a conocer por las redes sociales como Instagram o Twitter, los usuarios de estas plataformas han echado bromas sobre lo que hace el programa, pero también señalan el poco parecido que tienen algunos con estos famosos.

Algunos de los comentarios denotan humor, otros indignación: “Por Dios, quién les dijo que eran parecidos”, “déjense de joder, no se parecen”, “hola, quiero participar y anotarme. No me puedo comunicar con la productora Kuarzo”, “iguales, hasta que te pones los lentes de contacto”, “los parecidos menos parecidos”.