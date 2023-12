Una joven de Perú se ha convertido en el blanco de críticas en TikTok al realizar sorprendentes declaraciones respecto a los pacientes que atiende, pues se desempeña como psicóloga. ¿Cuáles fueron sus palabras al ser entrevistada? De estar interesado en conocer este inoportuno momento viral, hoy en Mag sabrás la información completa.

El creador de contenido LemonPay (@lemonpayclips), quien está habituado a realizar consultas a estudiantes universitarios sobre diversos temas, se encargó de compartir este clip ante su audiencia. De manera directa, el personaje disfrazado le preguntó a la adolescente lo siguiente: “¿Cuál es la versión no ética de tu carrera?”.

Inesperadamente, la chica declaró que era estudiante de Psicología y que, habitualmente, tomaba con gracia los problemas psicológicos que les compartía sus pacientes. Es más, solo le interesaba el “chisme” y poco le importaba lo que realmente sentían estas personas que acudían a sus conocimientos para recibir ayuda profesional.

Dichas palabras fueron suficientes para que otros usuarios expresaran su malestar en la zona de comentarios del clip publicado por el influencer. Se aprecia opiniones como “La primera chica necesita un psicólogo”, “Espero y la expulsen de la carrera”, “Soy psicóloga y nunca me he reído de los problemas de mis consultantes”, “Ser empático es muy importante”, “Así no confío en un psicólogo”, entre otros.

Otros estudiantes también brindaron su “versión no ética”

Posterior a las declaraciones de la estudiante de psicología, LemonPay también consiguió respuestas de estudiantes de derecho y marketing sobre la misma temática. El primero explicó que “no velaba por la justica, sino por quién pagaba más”; mientras que el segundo universitario puntualizaba la publicidad engañosa y brindó un ejemplo de una compañía de nutrición muy conocida a nivel global que no cumplía con lo que realmente ofrecía.

En estos momentos, el clip cuenta con más de 2.4 millones de visualizaciones y está cerca de lograr los 200 mil ‘me gusta’. Ante el caso de la estudiante de psicología, ¿consideras que se sobrepasó con sus declaraciones o destacas su sinceridad sobre la consulta?

