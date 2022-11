Olivia Rose, cuando apenas tenía 13 años, quedó embarazada. Ahora, con 19, la mujer de Newcastle, Inglaterra, asegura que no se arrepiente de haber elegido tener a su bebé a muy temprana edad. Los detalles de su historia, que se volvió tendencia en TikTok, los encontrarás aquí.

Estando embarazada, muchas personas a su alrededor le preguntaron si estaba realmente segura de querer tener a ese ser vivo, según dio a conocer la propia chica en un video viral que compartió en la plataforma (@oliiviamorrison).

Ella, a pesar de todas las dificultades que se le iba a presentar, decidió no abortar. Es así como acabó dando a luz a los 14 años, de acuerdo a información brindada por The US Sun. Actualmente, ya es una mujer adulta. Tiene 19 y aseguró, en la descripción del clip, que aquella decisión fue la mejor que tomó en su vida.

Mira aquí el video viral

Olivia Rose es muy feliz con su hija y lo demuestra en cada grabación que difunde en su cuenta de TikTok. Pero regresando al video viral que motivó esta nota, es necesario mencionar que, en esa publicación, muchas personas se animaron a criticar a las mujeres que, a diferencia de ella, al haber estado en una situación similar, optaron por abortar.

Su opinión sobre el aborto

Eso no le agradó para nada a la protagonista de esta historia, quien acabó comentando lo siguiente: “¿Puedo decir también que eliminaré cualquier comentario que vea avergonzar a las mujeres por abortar? Sí, me quedé con mi bebé, pero algunas personas no pueden y, a veces, el aborto es la mejor opción tanto para la madre como para el bebé. Elección profesional hasta el final. El aborto es cuidado de la salud”. Usuarios de distintas partes del mundo no dudaron en aplaudir esa respuesta que dio.

