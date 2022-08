Cuando una persona va a una peluquería, espera recibir una buena atención, pero a veces eso no sucede. En las redes sociales se habla mucho sobre ello. Precisamente, Eloise Wright, una joven aparentemente de Reino Unido, acudió a dicho lugar y acabó encerrada mientras tenía tinte en el cabello.

Al ver que estaba sola en el establecimiento, la mujer optó por sacar su celular para grabar un video, el cual después compartió en su cuenta de TikTok (@eloisewright___). En dicho clip, brindó detalles de todo lo que había pasado.

“Bien, voy a hacer una breve historia sobre cómo me han dejado en la peluquería y la estilista se ha ido. Simplemente se ha ido”, comenzó diciendo en la grabación, según The Mirror. “Entonces, ella me dijo que viniera a las 3 en punto para ponerme el color, lo cual hizo. Y luego, ella estaba aquí con su amiga y dijo: ‘alguien más te lo lavará’”, recordó.

Eloise aceptó ello e instantes después se percató que había quedado sola en la peluquería. “Por favor, dígame ahora por qué todos los demás en el salón ahora se fueron y cerraron las puertas detrás de ellos. Estoy sentada aquí con el temporizador de mi teléfono y nadie que me quite el color”, manifestó la joven.

En un nuevo video, la mujer reveló que eventualmente llegó una mujer al local y le lavó el cabello. Lo curioso es que después de eso, ella misma tuvo que secarse el cabello, razón por la cual los usuarios se indignaron todavía más por la atención que recibió.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: