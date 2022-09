Son muchas personas alrededor del mundo quienes no dudan en darle una mano a los más necesitados, así sea con algo pequeño; tal y como fue el caso de una mujer en los Estados Unidos, quien decidió comprar un poco de comida para un indigente, pero los empleados de este establecimiento sorprendieron a todos al llamar a la policía para informar sobre este hecho que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Impedida de hacer un noble acto

Nuestra protagonista se llama Jo Ortega, una estudiante de la Universidad Estatal de Georgia, se encontraba en Popeyes, un reconocido establecimiento de comida rápida en Atlanta, quien aseguró que estaba recogiendo un pedido hecho por Doordash cuando, de pronto, notó a un hombre que parecía estar necesitado de alimento.

Ella cuenta que pidió pollo para darle al sujeto, pero la reacción de los empleados de la tienda fue de negativa para realizar la transacción, de hecho, en el video escuchamos a una de las vendedoras decir de forma categórica: “No, señora, no puede hacerlo”, a lo que Ortega replica: “¿por qué? está pidiendo comida”, “señora, no puede hacerlo. No me importa que me grabes, cariño”, esto último dicho por otra empleada (que parece ser la administradora), tras lo cual vemos que cierra la ventanilla de atención.

Policía la felicita

En un segundo video, vemos que llega la policía, ella afirma que fueron los empleados del establecimiento quienes alertaron a las autoridades: “llamaron a la policía (…) estaba haciendo una orden para este hombre que tiene hambre, quien preguntó por comida, no tiene dinero, ellos han sido muy malos. Es una locura”, para luego enterarnos que el sujeto se llama Jazz, quien se mostró muy agradecida con el acto de bondad de la mujer.

Ambos videos acumulan un total de poco más de 6.3 millones de reproducciones y cuando el caso traspasó las fronteras de las redes sociales llegó a las cadenas nacionales, por ejemplo, FOX 5 Atlanta se comunica con Jo, quien declaró:

“En ese momento estaba aterrorizada, pensé que me iban a arrestar. Tal vez debería llamar a mi familia y es posible que no vuelva a casa esta noche (…) el oficial me llevó a un lado y me dijo: ‘realmente, te agradezco por hacer esto, gracias por comprarle comida’”, dijo la mujer, además de revelar que está recaudando fondos en línea para dar ayuda a Jazz y encontrar un lugar donde vivir.

Popeyes responde

Asimismo, narró que pudieron contactar con el gerente general de la tienda, quien se mostró muy sentido por el incidente, por lo que permitió a Jo Ortega como al indigente a pedir lo que quisieran del restaurante durante esa noche.

Por su parte, la policía de Atlanta confirmó que fueron los empleados del establecimiento quienes se contactaron con ellos. Ante esto, Popeyes emitió un comunicado donde, entre otras cosas, afirman que: “Nos hemos asegurado de que todos los empleados de este restaurante hayan recibido capacitación para ayudar a navegar una variedad de interacciones con los invitados, como la situación destacada en el video”.