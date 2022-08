Cuando uno se casa, por lo general, se jura estar al lado del otro en la salud y la enfermedad, pero, a veces, por más que existan las mejores intenciones las cosas pueden no salir bien, tal y como sucedió con una mujer de México quien se encontraba internada en el hospital, su esposo decidió pasar la noche con ella, pero fue todo menos placentero pues no podía conciliar el sueño ¿por qué? El hombre roncaba de forma incansable, momento que no tardó para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Una noche de “terror”

El video fue compartido el pasado 20 de agosto por Jenny (@jenydecelis) quien hace unos días fue sometida a una cirugía por lo que se encontraba recuperándose en el hospital, pero, en uno de esos días su pareja decide quedarse a dormir en el nosocomio, donde el mueble frente a su camilla fungió como cama improvisada.

“Se agradece, pero”, se lee en la leyenda del clip, mientras en la descripción insertada en el mismo: “Como cuando tu esposo se ofrece amablemente a cuidarte en el hospital. Yo: 3 de la mañana”.

Lo que vemos es el rostro de Jenny mirando a la cama, un tanto incómoda. De fondo escuchamos un raro sonido que parece tenerla alterada, como de mal humor; de pronto, gira la cámara y enfoca a su esposo que estaba recostado de espalda a ella, siendo de ese lugar de donde proviene aquel ruido extraño, que no serían otra cosa que sus fuertes ronquidos.

Éxito en TikTok

Como ya se ha vuelto característico, la cinta está acompañado con el audio de Bob Esponda “pintamos todas la casa”, lo que le da ese toque de humorosidad al incómodo momento, la misma que le ha valido adquirir poco más de 5.7 millones de reproducciones.

La reacción del esposo

Pero, esto no fue todo, pues en un video de seguimiento, vemos a Jenny mostrarle el video a su esposo, quien ve intrigado el metraje, pero al escuchar sus propios ronquidos no hace sino sentir vergüenza, tapándose su cara como esbozando una sonrisa tímida.

Comparten experiencias similares

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “Yo tengo uno de la misma especie”, “y luego dicen que no durmieron toda la noche”, “estaba pasando por algo malo en mi vida y ver este video me hizo la noche”, “así pasé las noches de mis dos cesáreas, me ayudó muchísimo y él estaba exhausto”, “y durmió mejor que el paciente”, “se me salieron lágrimas de risa, y los demás pacientes rezando 20 padres nuestros y llamando al exorcista. Todos asustados”, “y ¿si le rezas y le pones agua bendita?”