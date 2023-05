En Internet, las estafas están a la orden del día, pero no esto no impidió que existen momentos que se hacen viral, tal y como sucedió con una empresa quien dio una respuesta memorable a un “chistoso” quien quiso hacer una compra online ilícita.

El epicentro tuvo lugar en la Tienda Bleck (@tiendableck) en Argentina, quienes empiezan de esta manera: “¿ustedes se darían cuenta que es falso?”, para luego mostrarnos el pantallazo de un supuesto comprobante de pago donde, entre otras cosas, se lee: “de: yo, para: Tienda Bleck... hora: hoy a las 12″, en cuanto a la entidad bancaria, el sujeto no tuvo mucha astucia para armar su timo: “El Banco Santaner (es Santander) aproba esta transferencia”.

“Miren el comprobante con el que me quiso estafar un cliente”, se lee en la descripción insertada del video de más de 2.3 millones de vistas: “enviar el producto lo antes posible... logo de Mercado Pago en calidad HD (sarcasmo)”.

Mira aquí el video viral

Tengamos en cuenta que todo esto sucedió en una conversación de WhatsApp entre el estafador con la tienda, por lo que, al final se despide de esta forma: “que Dios los bendiga”, agregando el sticker de dos tazas animadas enamoradas.

De inmediato, miles acudieron a la caja de comentarios: “yo aprendí que cuando alguien te dice ‘caballero’ o ‘Dios lo bendiga’, sé que me van a robar”, “a mí me da igual el comprobante, hasta que no vea la plata en mi cuenta no es válido”, “de: yo, para: tu”, ja, ja, ja, enviar el producto lo antes posible”, “pediré un préstamo a Santaner”.