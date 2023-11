Un joven de España, conocido por compartir momentos divertidos y hacerle bromas a sus familiares, decidió asustar a su madre en la víspera de Halloween; sin embargo, las cosas no salieron de la forma esperada y la curiosa escena se viralizó en TikTok.

En el video difundido por el usuario Hector Riumbau (@riumbau), se ve que su madre caminaba por la casa de su vivienda cuando, desde el piso de arriba, el tiktoker arrojó una calabaza hacia el suelo. Al darse cuenta de lo que su hijo había hecho, empezó a insultarlo e incluso le devolvió las calabazas que este lanzaba.

Luego de varios segundos de enfrentamiento verbal, el joven bajó a la primera planta y dijo: “¿truco o trato?”. La mujer, indignada, golpeó el fruto que Hector traía y, luego de que este sacara un cuchillo de su bolsillo, le dio una fuerte cachetada que arrojó al tiktoker al suelo. “¡Ya puedes limpiar!”, finalizó.

La curiosa escena se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios de usuarios sorprendidos por la reacción de la madre.

“Tu madre no teme a nadie, no la hace falta ningún arma, ya tiene la suya qué es más dura jajaja”, “Esas cachetadas son las que te devuelven a la vida”, “Con esa cachetada le reseteo el Windows jajaja”, “Esta mamá tiene una paciencia”, “Me estoy viendo yo de mayor con mi hijo. Adoro a esta mujer”, “Yo le hago eso a mi madre y no me deja entrar a mi casa”, escribieron las personas.

Conoce más sobre los orígenes de Halloween

Halloween, también conocido como la “Noche de Brujas,” tiene sus raíces en antiguas tradiciones celtas. Originalmente, los celtas celebraban el festival de Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, una época de transición en la que se creía que los espíritus de los muertos volvían a vagar por la Tierra. Para ahuyentar a estos espíritus y protegerse de su influencia, los celtas encendían hogueras y usaban disfraces.

Con la expansión del cristianismo, la festividad de Halloween se superpuso con el Día de Todos los Santos, una celebración cristiana que honra a los santos y se celebra el 1 de noviembre. La noche anterior, conocida como “All Hallows’ Eve” o “Víspera de Todos los Santos,” se convirtió en la víspera de Halloween. Durante la Edad Media, se mantenían algunas de las costumbres paganas de Samhain, como el uso de disfraces y la recolección de alimentos, en un ritual llamado “souling,” donde se pedía comida a cambio de oraciones por los difuntos.

Con el tiempo, la festividad evolucionó en América a medida que se mezclaban diversas influencias culturales, incluyendo las tradiciones europeas y las prácticas de los colonos. Hoy en día, Halloween se celebra con disfraces, decoraciones espeluznantes, dulces y actividades festivas que reflejan su historia.

Video recomendado

Los 5 mejores lugares del mundo para celebrar Halloween