Esperaba tener una entrada triunfal en su boda, pero su plan no salió a la perfección. Esta es la historia de un hombre que quiso llegar a su boda en una moto y acabó con la clavícula rota. El hecho, que es muy comentado en las redes sociales, se produjo en una carretera en Parma, Italia.

La web de 20 Minutos informó que la idea que tenía el novio de esta historia era llegar en una moto de motocross a donde se encontraba su futura esposa, que estaba vestida de blanco y sosteniendo una bandera de cuadros, como las que se utilizan en competiciones de velocidad.

Todo iba bien hasta que, en la curva donde esperaban los invitados y la novia, él perdió el equilibrio del vehículo de dos ruedas y se cayó, aterrizando sobre su hombro, de acuerdo al video compartido por la cuenta @homersimo de Twitter.

Da sposa a quasi vedova in un attimo. pic.twitter.com/0dM8PBB6s8 — Homersimo 🏁 (@homersimo) August 10, 2022

En un segundo tuit del mencionado usuario se puede apreciar una foto del hombre siendo atendido en un centro de salud mientras su pareja estaba a su lado, todavía usando su vestido blanco. “De esposa a casi viuda en un momento”, recalcó el internauta.

The Sun recalcó que el sujeto, debido a todo lo que pasó, acabó con la clavícula rota. Pero eso no es todo, pues también recibió cinco puntos de sutura en la cabeza. No cabe duda que la pareja nunca olvidará el día de su matrimonio.

