Un joven contrató a un arquitecto para renovar su baño; sin embargo, lo que prometía ser una mejora significativa terminó convirtiéndose en motivo de burlas. ¿La razón? Un insólito error cometido por el profesional, quien dejó un inesperado resultado que distaba mucho de la expectativa.

El usuario de TikTok @gabiplencovich descubrió la equivocación cuando inspeccionaba el trabajo realizado por el arquitecto y, mediante un video publicado en la mencionada plataforma, mostró qué fue lo que encontró.

En las imágenes, se observa que el bidet del baño fue colocado de tal manera que obstruye el cierre de la puerta. La peculiaridad captó la atención de miles de personas y el video acumuló más de cien mil likes.

“¿Quién la pifió, el arquitecto o el albañil?”, preguntó el internauta, cuyo video superó en poco tiempo las 180 mil reproducciones.

Como era de esperarse, el registro generó una gran cantidad de reacciones: mientras que algunos se burlaron de la peculiar situación, otros compartieron sus posibles soluciones para el mal trabajo.

“Yo hubiese pensado en una corrediza, pero como todavía no me recibo no opino”; “¿Quién pone primero el bidet y después el inodoro?”; “Lo primero que vi son los cortes de las cerámicas”; “Están muy mal ubicados... jamás delante de una puerta y van detrás del inodoro”; “El que eligió el bidet, tenían que comprar uno más cortito”; “Es un desastre todo”, escribieron las personas.

¿Qué tomar en cuenta antes de construir un baño?

Antes de construir un baño, considera las siguientes cosas cuidadosamente. No olvides buscar la asesoría de un profesional en diseño que te ayuda a garantizar un espacio funcional y estéticamente agradable.