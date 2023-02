Imagínate regresar a tu casa en microbús, vas por la ruta habitual, de pronto, escuchas a alguien declamar palabras de amor, pero al mirar con atención te das cuentas que se trata de un ingenioso sujeto que le declara su pasión a una lata; esto sucedió en México donde un pasajero fue captado mientras le recitaba un poema romántico a una cerveza que parecía ser el único consuelo que tenía en horas aciagas, por lo que el hilarante momento no tardó nada en hacerse viral en TikTok.

El alocado video fue compartido por César Vásquez Curiel (@c_esars7) quien se encontraba en el asiento trasero cuando notó a un sujeto con camisa de colores, con cabello corto quien sostenía una lata de cerveza Corona, al cual escuchamos dándole unos versos con mucha imaginación, pero también con mucho amor.

“... tú Corona, tú eres mi princesa, porque para mí eres mi reina, tú eres mi sabrosura... yo te quiero para toda mi vida... tu eres por la que pierdo todo mi dinero... eres lo que más quiero, coronita... esta te la dedico a ti...”, se le escucha decir con mucha elocuencia.

Mira aquí el video viral

“Lo poesía no se premedita, surge”

Sus palabras fueron muy intensas, lo mismo que sus gestos de amor y pasión, por lo que no tardó nada en hacerse viral entre miles de internautas de TikTok quienes quedaron más que fascinados y lo dejaron por sentado en la caja de los comentarios.

“Yo en mi momento más esquizofrénico”, “quiero ser esa coronita extra de alguien”, “déjeme estrechar su mano de poeta a poeta”, “y al rato sale su poema en un comercial”, “y yo me di cuenta de lo mucho que quería ser una Corona Extra”, “lo poesía no se premedita, surge”, “mis compas raperos y él cuando”, “yo y mis coronas”, “en efecto, es cine”, “yo soy ese”, “Romeo y no santo”.