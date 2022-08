Hay personas a las que les gusta inmortalizar ciertos momentos en fotos. Precisamente, Morgan Welch, que aparentemente vive en Estados Unidos, quiso tener una instantánea de ella misma en pleno trabajo de parto y se decepcionó al verla.

Según el video que la mujer compartió en su cuenta personal de TikTok (@morgs_21), le había pedido a su pareja que le sacara la mencionada foto. Ella esperaba que el hombre le tomara la instantánea perfecta, pero no fue así.

En el clip se puede apreciar que, en la imagen, Morgan sale inclinada mientras usa una bata de hospital y, aparentemente, está con mucho dolor, de acuerdo a The Sun. “Los tipos de fotos que toma”, se alcanza a leer en la grabación.

“Gracias, cariño”, colocó la mujer como descripción de su publicación realizada hace poco en TikTok, la cual ya superó las 198 mil reproducciones. Sin duda un video viral que no debes dejar de ver en tu tiempo libre.

Cabe recalcar que muchas madres, luego de mirar el clip, recalcaron que también les sacaron fotos no agradables en pleno trabajo de parto. “Me arrepiento de no haber contratado a un fotógrafo de nacimientos. Las fotos que me tomó y publicó fueron repugnantes, jajaja”, comentó una mujer.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

