En estos momentos, una mujer llamada Addie, aparentemente de Estados Unidos, es tema de conversación en las redes sociales. Y es que ella se animó a revelar, en su cuenta de TikTok (@addiekirchner), el motivo por el que rara vez se baña y no usa desodorante.

La chica publicó un video en la mencionada plataforma para dar a conocer todo. En el clip, que fue compartido el 4 de marzo del presente año, ella aparece acostada boca abajo en el suelo mientras usa un bikini.

Pero lo impactante de todo es el texto que acompaña la escena. “No uso desodorante. Paso el mayor tiempo posible sin ducharme. Uso Dr. Bronner como 4 en 1″, recalcó. De acuerdo a The Sun, lo último mencionado corresponde a jabones de azúcar que vienen en cinco variedades y están destinados a mano, cara, cuerpo y cabello.

“Me voy a la cama con los pies sucios. ¿Cepillo para el pelo? No lo conozco”, agregó la joven. Sobre el por qué tiene ese estilo de vida, indicó: “Simplemente no me importa una mie***”. Además, recalcó que sus familiares están sorprendidos, pero que ninguno le ha dicho que huele mal.

La citada fuente sostuvo que no se sabe si Addie fue honesta a la hora de informar todo, pues en otros videos que ha difundido en su cuenta de TikTok se le puede apreciar arreglada. Incluso parece que usa algo de maquillaje.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: