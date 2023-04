Una abuela de 86 años, que reside en España, se ha convertido en el centro de atención en TikTok. Todo porque se subió a una atracción acuática y vivió una experiencia inolvidable con sus familiares. En esta nota podrás apreciar el video viral que protagonizó.

El clip que hacemos mención fue compartido en la popular plataforma por su nieta, Irene Riera (su cuenta es @_ireberi). La grabación nos permite apreciar que la señora se subió al juego con dicha nieta y sus dos bisnietos, mientras estaban en la Feria del Ram, de acuerdo a La Vanguardia, un medio español.

Irene, en el clip, sostuvo que su abuela pensaba que la atracción acuática la iba a hacer sentir que estaba disfrutando de un paseo en barca, pero eventualmente se dio cuenta que no, pues la velocidad del juego mecánico la hizo gritar bastante por la adrenalina que sentía.

Mira aquí el video viral

La abuela se divirtió como nunca antes

“Creo que no me va a dejar herencia”, bromeó la nieta a la hora de mostrar la reacción de su familiar de 86 años. “En realidad no se lo ha pasado tan bien en su vida”, aseguró después Irene en su publicación realizada en TikTok. “Menuda tarde de feria”, se lee en la descripción de la misma.

Muchos usuarios no ocultaron su asombro por la experiencia que vivió la abuela y destacaron que tanto Irene como los más pequeños siempre tendrán ese recuerdo en su memoria. El video viral ya posee más de un millón de reproducciones.

