Una madre regresó al Perú tras muchos años, pero esta vez no lo hizo sola, pues vino acompañada de su hija nacida en los Estados Unidos, por lo que decidió llevarla a distintos lugares de Lima para conocer un poco de la cultura del país natal de su madre, pero todo acabó en un momento viral en TikTok cuando fueron a hacer compras a un mercado, donde la reacción de la menor encandiló a miles por su inocencia.

“Quién diría que llevarla al mercado iba a ser tan entretenido”, nos cuenta Shirley Mori Hatch (@lovebirdshatch), madre de la pequeña a quien trajo por primera vez al país sudamericano y quedó impresionada al visitar un popular centro de abasto en uno de los distritos capitalinos.

Vemos que la niña quedó impactada al pasar por la sección avícola, pues muestra los pollos trozados en bandejas y algunos abiertos que cuelgan de ganchos, por lo que la nena, en su inocencia propia de su edad, es sincera en sus pensamientos.

Mira aquí el video viral

Los pollos que impresionaron a la niña

“¿Qué es eso, mamá?”, pregunta, a lo que su progenitora replica: “es pollo”; un poco confundida, vuelve con una interrogante: “pero, ¿pollo de qué?”, a lo que Shirley explica: “... la gallina, así se ve”, entonces, la niña usa la lógica y comenta: “pero, la gallina ¿qué? ¿la han matado en la vida real?... y ¿ese es cuando recién está creciendo?”, “no, no está creciendo, ya están grandes, ya están peladas”.

Al avanzar por la sección ven un pollo colgando y la niña exclama: “¡Ayayay! Mira esa cosa, mira sus uñas, mira ‘his eyes’ (sus ojos) look at the eye (mira en el ojo), o sea, está un poco abierto”.

Enamorados de la pequeña

Sobre el final, la niña queda con la boca abierta cuando, al parecer, veía cómo el pollero trozaba al ave de corral, reacción que se ganó el cariño de miles de internautas que cayeron rendidos ante su carisma.

“‘En la vida real’, tiene el english en las venas, je, je, qué tierna”, “le hubieras dicho que es lo que comes en KFC con papitas fritas”, “me di cuenta lo mucho que quería tener una bilingüe”, “las primeras veces que vamos descubriendo el mundo”, “tienes una linda familia, yo también tengo mellizos y soy de Perú”, “igualita a mi flaco en su primera vez en un mercado”, “me imaginé a mi hija el día que conozca mi hermoso país, ella también es americana”.