Un niño de los Estados Unidos se robó las cámaras por su hilarante reacción tras asistir por primera vez en su vida a un partido de hockey, por lo que su expresión traspasó el terreno del estadio para llegar a las redes sociales y hacerse viral, generando incontables risas entre los internautas.

Todo sucedió en la ciudad de Detroit, Michigan, cuando se realizaba el encuentro por la NHL entre los locales Red Wings contra los Vancouver Canucks y la afición casera abucheaba cada vez que el Jumbotrón (un televisor de pantalla enorme) enfocaba a los fanáticos visitantes, pero las pifias cambiaron por vítores cuando se enfocaba a George, un niño de 4 años quien asistía por primera vez en su vida a un juego de este rudo deporte.

Chelsea Miller, madre del pequeño, dijo a KMOV que su hijo no entendía por qué las personas le aplaudían: “el no sabía que se trataba de él. No dejaba de decir: ‘el equipo rojo está ganando’”.

Mira aquí el video viral

“Es mi primer partido”

Esta es la razón por la que George se mantenía completamente serio en cada momento que las cámaras lo enfocaban, pero en la última no le quedó más remedido que echar una tímida sonrisa que se ganó a todos en el estadio, por lo que no fueron pocos quienes se rindieron ante su nuevo ídolo.

“Probablemente, hubo al menos 100 personas que pidieron tomarse fotos con él y chocar los cincos e, incluso, ‘¿puedas darme un autógrafo?’... todos lo hicieron tan especial para nosotros”, dice Chelsea sobre el pequeño que también portaba un cartel que rezaba: “es mi primer partido”.