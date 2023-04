Una pareja de esposos del Reino Unido adoptó un nuevo perrito y cuando regresaron a casa se dieron cuenta que la mascota no hacía caso a sus órdenes, pero pronto descubrieron que solo obedecía cuando le daban indicaciones en un distintivo acento irlandés del norte, por lo que rápidamente se hizo viral, robándose el corazón de millones.

Todo sucedió cuando Jay Shore (35) y Megan King (33), una pareja de esposos, regresaron de Irlanda del Norte a Londres con Paddy, un cachorro rottweiler de 6 meses. Todo iba bien hasta que se dieron cuenta de una “particularidad” que tenía el canino.

El perrito vivió con los padres de King durante varios meses quienes hablan inglés norirlandés, acento con el que el pequeño aprendió a recibir las órdenes básicas, pero cuando Jay y Megan se las daban este no hacía caso.

Mira aquí el video viral

Paddy no entiende el inglés británico

Por eso, las imágenes dieron la vuelta al mundo cuando Shore se mostraba sumamente confundido cuando le decía cosas a Paddy y este no hacía caso, pero, cuando simuló un acento propio de Irlanda del Norte el can, de inmediato, parecía entenderlo todo a la perfección.

“Mis padres me lo compraron porque mi perro falleció el año pasado. Estábamos esperando que sus vacunas hicieran efecto antes de traerlo, así que lo criaron en una casa de Irlanda del Norte con ese acento... él no estaba respondiendo y Jay, de repente, se preguntó si era porque estaba acostumbrado al acento de Irlanda del Norte. Fue gracioso cuando nos dimos cuenta, ambos casi nos mojamos de la risa”, dijo Megan a Kennedy News and Media.

Nuevas formas para comunicarse con Paddy

Pese al divertido momento, la pareja asegura que Paddy todavía tiene problemas para adaptarse a la forma de hablar de sus humanos: “él no vendrá del jardín a menos que Jay diga, ‘entra ahora’, con el acento”.

Ante este nuevo desafío, Megan y Jay están decididos a que el rottweiler pueda aprender a seguir señas con la mano para evitar confusiones: “esperemos que se acostumbre al acento de Jay, y ahora que nos hemos dado cuenta de cuál es el problema, podemos trabajar en ello”, sentenció.