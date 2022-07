TikTok se ha vuelto la plataforma idónea para que las personas puedan expresarse de diversas formas en estos tiempos de redes sociales, tal y como sucede con una mujer de los Estados Unidos quien se dedica a mostrar contenido realizando cambios extremos, lo cual le ha valido convertirse en tendencia más de una vez, pero también generando muchos comentarios de odio hacia su persona, pero que ella los toma como una fuente de inspiración.

Viral en TikTok, pero con polémica

Sarah es el nombre de nuestra protagonista y su canal tiene poco más de 350 mil seguidores en el cual da consejos de todo tipo, los cuales van desde cómo mantener las pelucas en su lugar hasta, por ejemplo, los productos de maquillaje que funcionan mejor en la piel.

Sin embargo, pese a que sus videos no son subidos de tono, lo cierto es que cuenta con muchos trolls quienes la han llamado, literalmente, “bagre engañoso”, siendo este tipo de calificativos una pequeña dosis del odio que recibe de sus acalorados detractores, quienes no están conformes con los cambios que se dan entre su apariencia natural con sus transformaciones.

Sin embargo, pese a todas estas críticas, Sarah confiesa que esto no le molesta, todo lo contrario, la inspiran para hacer el siguiente video dejando por sentado su gran habilidad para el maquillaje, siempre escuchando de fondo su música favorita.

Responde a ‘haters’

Por ejemplo, en uno de sus clips la vemos limpiando su rostro, con cabello corto, de color rojo peinado hacia atrás; rellena sus cejas, utiliza varias sombras para dar brillo a sus ojos creando un efecto de arcoíris. Seguidamente, se coloca pestañas postizas, para luego terminar agregando una peluca rubia con rizos en forma de cascada, no sin antes despedirse mostrando los dedos medios dedicados a sus ‘haters’: “Y esta es la razón por la que odio el maquillaje, aunque soy mujer. Todos ustedes son falsos”.

Sin embargo, el odio de sus detractores no se hace esperar, aunque son la mayoría de sus seguidores quienes la alientan a seguir adelante: “Conozco bagres reales que se ven más atractivos”, “¿te imaginas al tipo que recibe a una chica como esta en el club y se despierta como ¿Qué año es?”, “esto debería ser ilegal y punible con la muerte”.

Usuarios la apoyan

Pese a esto, los comentarios de apoyo superan a los de odio: “Nunca entenderé que las mujeres golpeen a otras mujeres. Sigues ganándoles como la reina que eres”, “las personas no son sensibles porque no les gusta cómo se ven y no tienen el talento suficiente para maquillarse así”, “este maquillaje requiere una gran habilidad y talento. Es, literalmente, arte en tu cara ¡Se supone que debe hacerte lucir diferente!”