Imagínate que vas a la boda de dos grandes amigos, todo va bien durante la ceremonia, pero de pronto, ocurre algo inesperado que deja con la boca abierta a todos; bueno, eso sucedió con un novio durante su propio matrimonio, pues se hizo viral en TikTok por los polémicos votos matrimoniales que hizo delante de la que se estaba convirtiendo en su esposa. De inmediato, el controvertido momento dividió a toda la audiencia.

Todo sucedió cuando a finales de marzo, el fotógrafo y tiktoker Jonathan Pajak (@lensculture) de los Estados Unidos, compartió un video de la boda que se encargó de cubrir. En esta vemos a Michael, el novio, quien suelto de huesos lanza este mensaje a su futura esposa: “espero tengamos mucho, mucho sexo”.

Pero, esto solo sirvió como un anticipo para lo que vendría al momento de leer los votos matrimoniales. La novia, intuyendo lo que iba a venir solo atinó a reír: “solo se requieren dos cosas para mantenerme feliz: mantener mi barriga llena y mis bolas vacías y aunque eres increíble en la mitad, necesitamos darte algunas lecciones de cocina”, dijo el hombre mientras los invitados se miraban entre ellos. No lo podían creer.

Mira aquí el video viral

La madre del novio indignada

Continuando con su estilo, aseguró que le sería fiel por la eternidad, a no ser que tuviera una chance de estar con Margot Robbie. El tono grosero de Michael no se detuvo en ningún momento, al punto que su madre no pudo resistirse y le llamó la atención: “¡Michael!”, dijo ella, pero su hijo parece no haberla escuchado.

“Siendo que soy su mamá, me ocuparé de él más tarde. Está castigado, por todos los medios”, lo que causó la risa de todos.

Reacción molesta con Michael

El video, pese a la polémica, ha sido todo un éxito al conseguir poco más de 26.4 millones de vistas, causando, de inmediato, que la opinión se dividiera, aunque es cierto que la gran mayoría rechazó el tono faltoso de Michael.

“Ni siquiera podía entender que mi futura persona me disminuyera de esa manera. Es desalentador”, “mi esposo y yo tenemos este sentido del humor juntos, pero ¿nuestros votos matrimoniales? Estaría mortificado”, fueron algunos de los comentarios.