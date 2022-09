Desde que se inició la pandemia de la Covid-19, millones de personas quedaron desempleadas en el mundo y se esforzaron por mejorar su currículum vitae. Si bien la situación mejoró en los meses siguientes, algunos siguen sin conseguir empleo. Al respecto, una reclutadora de Google explicó, mediante un video que se hizo viral en TikTok, cuáles son las cinco cosas que no deben estar en una hoja de vida para tener éxito.

Luego de revisar miles de CV, Erica Rivera, una reclutadora senior de Google que reside en Chicago, Estados Unidos, se animó a hacer un video en su cuenta de TikTok para asesorar a los usuarios, según resalta BuzzFeed.

De acuerdo con la reclutadora, hay cinco cosas que no deben estar presente en una hoja de vida. Uno de los errores que cometen las personas en colocar la dirección exacta de sus domicilios. “Número uno, su dirección. No necesitamos la dirección completa: solo ciudad y estado”, empezó diciendo la experta.

En segundo lugar, mencionó que no es necesario mencionar una declaración objetiva. “Eso fue en 1970. Estamos en 2022″, dijo en el clip.

Asimismo, Erica Rivera indicó que las personas no deben colocar en el CV el historial laboral completo. “Lo que debemos enfocarnos y perfeccionar es adaptar su búsqueda y currículum al puesto que está solicitando”, precisó.

En el cuarto punto, la experta hizo referencia a los verbos débiles que muchas veces son utilizados en la hoja de vida. Lo ideal, según indicó en el video, es emplear verbos activos

Finalmente, aconsejó no colocar las referencias en el CV. “No las necesitamos. Le preguntaremos si necesitamos sus referencias”.

La reacción de los usuarios

El video se publicó hace una semana en su cuenta de TikTok @careerdivacoaching y, hasta la fecha, superó los dos millones de reproducciones.

Si bien varios usuarios se comprometieron a seguir sus consejos, otros refirieron que no se puede aplicar para todos los puestos.

“Pregunta sincera, si no necesitamos todo el historial laboral en los currículos, ¿por qué todavía los piden en las solicitudes?”; “Tengo mi declaración de objetivos en la mía y, literalmente, he obtenido todos los trabajos que me propuse conseguir y un montón más. Ha estado funcionando para mí”, fueron algunos de los comentarios.

Tras hacerse popular la publicación, la reclutadora animó a las personas a postular en los puestos que le interesan.

“LinkedIn es un recurso increíble. Si ves un puesto que te apasiona, no tengas miedo de comunicarte y enviar un mensaje directo a un reclutador o gerente de contratación. ¡Es posible que te responda!”, sugirió la experta.

