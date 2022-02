En Santa Cruz, Bolivia, una madre fue duramente criticada por vestir ropa deportiva entallada para recoger a su hijo del colegio. Una persona le sacó una foto sin su consentimiento, la publicó en redes sociales y generó opiniones divididas entre los usuarios.

Según se puede escuchar en una grabación difundida en TikTok, una madre expresó su total rechazo a la vestimenta de Vanesa Medina, quien es fisicoculturista y abogada. “Por gente como esta me dan ganas de cambiar de colegio a mi hijo”, expresó.

El clip se volvió viral y algunos internautas salieron a criticar a Medina, mientras que otros optaron por defenderla. “Ella se puede vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a recoger a su hijo”, “vestimenta muy poco apropiada”, fueron algunas de las críticas. En tanto, otros la respaldaron diciendo que “los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”.

La respuesta de Vanesa Medina tras la viralización del video

Tras la divulgación de las imágenes y todo el debate generado, la propia modelo utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse. “Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, donde esa madre hizo eso queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que es delito”, empezó diciendo.

“Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mi. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen y me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lagrimas de felicidad”, agregó.

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie, la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores. Gracias por brindarme tanto apoyo soy feliz al saber que en Bolivia hay mucha gente con un corazón divino”, concluyó.