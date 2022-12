Una mujer en México acudió a TikTok a contar que trabajaba en una casa haciendo limpieza, pero un día, de forma inesperada, una de sus empleadoras le obsequió una bolsa de una prestigiosa marca, pero de la emoción pasó a la desilusión cuando se dio cuenta que se trataba de una burda falsificación, por lo que su impactante testimonio se hizo viral.

Mónica Rodríguez (@moniruiz78), apelando al humor, contó lo que le sucedió. Ella nos dice que tiene una empresa de servicios de limpieza doméstica y que era la primera vez que realizaba un trabajo con esta mujer cuyo nombre no reveló, tan solo le nombró con el jocoso apodo de ‘viejita Chanel’ porque solo usaba productos de esta marca.

Resulta que la ‘viejita Chanel’, a modo de agradecimiento, le obsequió un bolso que aseguró era de Louis Vuitton, hecho que le causó mucha alegría, sobre todo teniendo en cuenta lo costoso que son los artículos vendidos por esta prestigiosa marca francesa.

La bolsa que era imitación

“Empecé a limpiar y al último dejamos la recámara... Y me dijo: ‘ah, sí, sí, mira, te tengo una bolsa es de Louis Vuitton’, se me quisieron salir los ojos... ya me habían dado una Vuitton, no me gusto y la vendí por 50 dólares... así que cuando vi esta me quedé sorprendida pero la viejita dijo que ‘no es de esas copias, es original’”, expresó.

Sin embargo, al poco tiempo descubrió que no era un producto original, todo lo contrario, una imitación: “es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió”.

“Es Luis Gritón”

El video tiene poco más de 1.4 millones de vistas y, de inmediato, miles hicieron bromas con el obsequio que no tenía nada de original: “esa es Luis Gritón”, “y tú me ilusionaste, dejaste para el último decir que no era original”, “en serio, pensé que era original”, “yo bien emocionada porque ibas a tener una Louis Vuitton”, “ay, Moni, nos ilusionaste también”, “no inventes, hasta yo me emocioné”.