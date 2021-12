Las fiestas de finales de año: Navidad y Año Nuevo, son fechas en las cuales millones de personas aprovechan para pedir vacaciones, ya sea para pasarlo tranquilo en casa al lado de sus familiares, o para irse de viaje a algún lugar exótico. Pero, a veces, esto no ocurre así, tal y como le ocurrió al protagonista de la siguiente historia, Luis, quien tomó la drástica decisión de renunciar a su trabajo luego que sus empleadores se negaran a darle 17 días vacacionales. El usuario compartió su problema en Twitter, solo para convertirse en tendencia de esta red social.

El joven asegura ser oriundo de Venezuela, quien usó la mencionada plataforma virtual para relatar cómo se dio su renuncia, destacando que desempeña funciones en dicho centro laboral de lunes a domingos, es decir, los 7 días de la semana.

Así lo relata Luis: “Mi jefe me acaba de decir que 17 días de vacaciones son demasiado, que no puedo sino diez. Cabe acotar que, como trabajo 7 días a la semana, son solo 10 días continuos de vacaciones. Las vacaciones no las pagan, además... Un (1) like y renuncio”, escribió en Twitter.

Publicación de Luis en Twitter donde denuncia el abuso laboral de la empresa donde trabaja. (Foto: Luis/Twitter)

Tras este tweet, la publicación de Luis se convirtió en viral estando cerca de alcanzar los 120 mil me gusta, más de 2 mil 154 retweets, donde casi la totalidad de comentarios le han dado su apoyo y solidaridad.

Algunos de estos comentarios fueron los siguientes: “Las empresas que en pandemia no entendieron que el bienestar de sus colaboradores es prioridad, desaparecerán en poco tiempo”, “aprovecha esos 10 días para buscar otra oportunidad de trabajo y trata que no sea con ningún chino, ni portugués”, “cuando algo está mal hay que decirlo. Con tu razonamiento te pueden pisotear porque antes no tenías trabajo. Los trabajos deben ser dignos. Uno de mis hijos dejó un trabajo de 100000 al año porque debía trabajar 8X21″.

Otros también comentaron: “El contrato decía en letras pequeña que no leíste: eres mi esclavo”, “nuestro jefe dijo que no nos merecíamos ni cena navideña ni aguinaldos ¿Qué opinan? Trabajamos hasta los domingos y como esclavos, nos paga la quincena el 20, su respuesta siempre es ‘no hay plata, tengan paciencia’”.

Luis asegura que trabaja para una empresa de capital chino. (Foto: Luis/Twitter)

Ante estas diversas opiniones, Luis dio a entender que la empresa en la cual laboraba es de capital chino, por lo que aseguró necesita asesoría: “Si tienes un abogado que sepa sobre derecho chino, excelente. Ahí es donde está mi problema”, aseguró.