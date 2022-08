Realizar delivery es un oficio donde, sí o sí, se debe hacer contacto con diversas personas, por lo tanto, comunicación verbal con los clientes, pero un repartidor de los Estados Unidos ha demostrado su particular técnica para no intercambiar palabras con los usuarios, lo cual quedó grabado en TikTok y, de inmediato, se hizo tendencia en esta red social, provocando intenso debate.

Un extraño método de trabajo

Nuestro protagonista se llama Will Unsworth, quien compartió el metraje en su propio canal que acumuló poco más de 10 millones de reproducciones desde el pasado 29 de julio, en cuya leyenda insertada se puede leer: “No necesito decir palabras en mi trabajo de entregas”.

Lo que vemos y escuchamos es a esta persona hablando en diferentes intercomunicadores de casas o edificios residenciales, en los cuales lanza frases al azar como “hubby burbujeante”, siendo esta su extraña manera de notificar que llegó el repartidor hasta sus puertas.

De hecho, este tipo de videos cuenta con dos entregas más, en las cuales escuchamos lanzar sonidos al azar, donde la mayoría parece entender que se trata del muchacho del delivery, pero no son pocos los que no entienden este particular “sentido del humor”, por lo que termina diciendo que es el repartidor.

TikTok fascinado

Como era de esperarse, los usuarios de TikTok no pararon de reír con la originalidad de Will, por lo que no fueron pocos quienes bromearon con esta curiosa forma de expresarse al estar parado frente al intercomunicador.

“Solo funcionar cada 2 a 3 veces, ja, ja, ja”, “pensé que mi inglés se había roto”, “el primero responde en el mismo idioma”, “esto va a explotar en grande”, “ja, ja, ja, el último, realmente, pensó que había escuchado mal que dijiste entrega”, “sentía la ansiedad en tu voz cuando dijiste ‘entrega’”, “ejercicios de inglés se escucharían como...”, “hablar en sueños sería como...”.