Un video subido en Tiktok se ha convertido en tendencia por mostrar a un repartidor en los Estados Unidos entregar un paquete de forma tan particular como controvertida: aventando el producto desde la calle hacia la puerta del domicilio como si fuera un jugador de fútbol americano. El video ha dado mucho de qué hablar en esta red social generando comentarios muy diversos.

El sujeto trabaja para la empresa mundialmente FedEx de la ciudad de San Francisco, donde se le ve arrojando el envío con mucha precisión.

El metraje fue compartido por el dueño de la casa quien hizo la captura desde su cámara de seguridad ubicada en la puerta de ingreso a su domicilio y, lejos de destacar las dotes de lanzamiento del repartidor, se muestra muy preocupado por este hecho que sucedió durante la cena.

“Pensamos que alguien estaba tratando de entrar por la ventana de vidrio. Bajé las escaleras para ver el paquete en la puerta y el camión de FedEx a la vuelta de la esquina. Al mirar la transmisión de la cámara del trámite de mi Nest, me sorprendió ver que mi paquete fue arrojado del camino (…) Afortunadamente, mi puerta no sufrió daños y le paquete contenía elementos inofensivos que no rompieron”, declaró a Storyful.

Luego de ver las imágenes, el dueño de la casa se puso en contacto con la empresa, para reclamar por el trato que su personal dio a su paquete, estos le comunicaron que “enviarían una nota general a los conductores y que no contactaría al conductor específico (…) Presioné para presentar una queja”.

De hecho, el dueño de la casa aseguró que la empresa negó que existiera un reclamo de su parte: “Dijeron que nunca se presentó ninguna queja y presioné nuevamente diciendo que necesito un número de queja y que esto debe abordarse ahora o se volverá viral”.

La empresa repartidora no atendió como se debe el reclamo del afectado. (Foto: CNN en Español)

Pero, más allá del terrible trató que recibió de parte de FedEx, el dueño de casa se ha mostrado más que impresionado con el hecho que el video se hiciese viral, el cual, hasta el momento, acumula más de 1.2 millones de reproducciones:

“La respuesta ha sido una locura. A la gente le encanta el video y se preguntan si el conductor debería unirse a los 49ers de San Francisco o a los Gigantes (…) es bueno tener un video con algo divertido, pero he estado asustado que hubiese sucedido algo más. No me habría gustado que el paquete fuese algo más sensible”, sentenció.