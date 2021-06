Smithson Michael es un repartidor de comida de Estados Unidos que no pudo evitar romper en llanto tras recibir un dólar de propina por un viaje de una hora. Su relato se viralizó y generó polémica tras ser difundido en las redes sociales.

“Ojalá la gente supiera lo que es entregar para Uber Eats, Postmates, DoorDash, todas estas empresas”, expresó. El joven asegura que para entregar el pedido tuvo que conducir por más de una hora, lo que significa un desgaste económico y físico, además del costo de gasolina para movilizarse.

“Acabo de pasar más de una hora conduciendo por 1.19 dólares de propina. Quiero decir, ¿les haría daño a todos darnos una propina digna darnos cinco dólares?”, agregó.

Por otro lado, Smithson informó que no tiene un hogar y que ha tenido que retrasar por cuatro meses el pago del automóvil que usa para trabajar. “Todo se vino abajo para mí y no he podido sostenerme, proveerme y estos son servicios esenciales, solo desearía que la gente supiera cómo era. Ojalá entendieran lo que era conducir para estos servicios”, finalizó el joven.

El clip del repartidor ha sido visto más de un millón de veces, recibiendo el apoyo de varios internautas y algunos de ellos se ofrecieron a darle una propina. “Siempre doy propina y si no puedo hacerlo entonces no ordeno”, comentó uno. “Estoy quebrada, así que te entiendo. ¿Tienes alguna cuenta? Intentaré enviarte lo que sea que tenga”, dijo otro.

Algunos usuarios señalaron que el problema no radica en los clientes que hacen los pedidos, sino en las empresas que así lo permiten.

