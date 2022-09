Un joven se ha vuelto viral en TikTok tras contar la surrealista experiencia que vivió recientemente. Según contó, un repartidor de la empresa DoorDash decidió dejar su comida encima de un árbol. El trabajador habría tomado esta decisión porque quedó insatisfecho con la propina que recibió por parte del usuario.

En un video publicado por el internauta, identificado en redes sociales como @i.aaron, se puede ver que este le preguntó al repartidor dónde había dejado su pedido. El trabajador le respondió “árbol”. Ni más ni menos.

Tras ello, recibió una serie de mensajes en donde el trabajador lo critica duramente por dejar tan poca propina: “hombre, vete al demonio”. Tras ello, le dice que salga a la callle y recoja su comida, la cual fue dejada en lo alto de un árbol de la calle.

“Amigo, solo quiero mi desayuno”, señaló el joven. Entonces, el repartidor le respondió con todo: “$1.50 de propina idiota, vete al demonio en serio, estoy por renunciar a este maldito empleo, tienes suerte de haber conseguido tu comida”.

“¿Quién diablos come Chick-fil-A para el desayuno? Ve a buscar unos malditos huevos y tocino y cocina un desayuno de verdad”, agregó el trabajador, bastante molesto por la situación.

Al final, @i.aaron admite que se comió su pedido y que recibió un reembolso por el mismo.

Acalorado debate en redes sociales

Como era de esperarse, el hecho generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos estuvieron del lado del usuario, mientras que otros defendieron al repartidor.

“Por una propina de $1.50 te mereces esto y más”; “Siempre doy una propina de al menos $5, incluso si es un pedido barato”; “La gasolina es demasiado cara y una propina de $1.50 ni siquiera vale la pena salir del auto”, escribieron algunas personas.

“La gente que dice dar una propina mínima de $5 no está en contacto con la realidad”; “Como alguien que no tiene auto, siempre me siento mal solo dando una propina del 15%, soy pobre pero tengo que comer”; “Con la tarifa de servicio y la tarifa de entrega, es muy costoso dejar una gran propina”, escribieron quienes defendieron a @i.aaron.

Tras el revuelo, el usuario publicó un nuevo video en donde explica que el repartidor podía ver el pedido y la propia antes de aceptar realizar el viaje.

Explicó que la propina que dejó fue la recomendada por DoorDash en su pantalla, y que los montos oscilan entre $1.50 y $4 como máximo.