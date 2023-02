A finales de 2022, Atlanta, una repartidora del Reino Unido grabó un video para TikTok que se hizo viral y un mes después le traería serios problemas ¿Qué sucedió? La joven se quejó por esperar demasiado la preparación de una hamburguesa, pero cuando el metraje se hizo viral la despidieron, causando indignación entre sus seguidores.

Nuestra protagonista (@atlantadelivers) hace delivery para distintas marcas, pero aquella que provocó la polémica fue cuando estaba por hacer un reparto para McDonald´s donde aseguró que esperó 25 minutos para que le entregasen una hamburguesa, hecho que la molestó y lo criticó.

“Me doy por vencida con ese pedido... no hay nadie haciendo entregas, ahora son la 2:59 de la tarde, así que llevo 25 minutos. Absolutamente nada”, dice la joven el video de la polémica, tras lo cual canceló el viaje de entrega y tomó otro.

Mira aquí el video viral

“Ya no te daremos órdenes”

El video, publicado el pasado 6 de diciembre de 2021 le valió más de 2.7 millones de vistas, pero a inicios de enero de 2023, personal de la cadena de restaurantes de comida rápida, al parecer, de toparon con la cinta y, simplemente, optaron por dejar de contar con sus servicios.

“He sido prohibida de ingresar a mi McDonald´s. Entré, una empleada me miró por un segundo y luego me dijo: ‘no podemos servirte. No se te permite entrar aquí”, resulta que poco después de publicado el video y que ella regresara al establecimiento, este empleado le recalcó: “ya no podemos darte órdenes”.

De inmediato, miles acudieron a la caja de comentarios para darle su respaldo: “como conducto, sé que tan pronto como reciba un pedido de McDonald´s estaré esperando. El sistema de entrega necesita, seriamente, una revisión”, “la entrega de McDonald´s fue lo peor que me sucedió... simplemente, una absoluta pesadilla para todos los involucrados”.