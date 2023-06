Una joven de Argentina empezó un nuevo trabajo, pero vio varias cosas que no le gustaron y decidió renunciar en su primer día. Mediante un video de TikTok, la usuaria, identificada como @abustinahaa, compartió detalles de lo sucedido.

“Historia de cuando empecé en un trabajo y el mismo día renuncié porque me maltrataron”, empezó diciendo la chica, quien a inicios de mayo consiguió un puesto en un local de comida rápida.

La argentina asegura que llegó a ese lugar luego de que su novio viera un anuncio en donde buscaban personal para atender en un restaurante; sin embargo, todo comenzó mal porque le pidieron ir a la entrevista un domingo.

“¿Quién llama un domingo para una entrevista? Flaca estoy durmiendo, el domingo hago fiaca en mi casa. Me llamó y nunca la atendí porque me había ido a comer”, señaló.

Al día siguiente, devolvió la llamada y fue citada para el martes, pero no pudo encontrarse con la persona que la entrevistaría. “Cuando voy, no estaba, estaba en una sucursal que ellos tenían en otro lado. Yo dije no pasa nada, está todo bien. Yo tenía que ver si podía esperarla o me tenía que venir a comer a mi casa porque ya habían hecho la comida. Entonces me fui”, aseguró.

A pesar de ello, pudo tener la reunión, la contrataron y empezó a trabajar esa misma semana; no obstante, vivió otra situación incómoda que la dejó muy mortificada.

Su uniforme tenía un “olor horripilante”

“Fuimos al vestuario y había un olor a cigarrillo que yo no podía respirar. Me hace mal el olor a cigarrillo. Tenía la estufa prendida y no hacía frío ese día”, señaló Agustina.

Luego, cuando tuvo que ponerse el uniforme, recordó: “Tenía olor horripilante la ropa. Era una campera y una gorra, y me obligaron a ponerme la gorra. Tenía olor a cigarrillo, como que nunca lo lavaban”.

Aún así, decidió continuar con sus labores y, con el pasar de las horas, tuvo varios roces con sus compañeras de trabajo. “Con mi compañera, que había entrado el lunes, nos dimos cuenta de que estaban haciendo todo a propósito para que nosotras trabajemos más mientras ellas no hacían nada”, reveló.

La argentina se dio cuenta de que no todas trabajaban de la misma manera: “Ellas comían pizza, tomaban coca y ni siquiera nos ofrecieron un vaso de agua. Se chamuyaban a los clientes y estaban con el celular”.

Cuando pidió ayuda para alcanzar unos rollos de baño, recibió una respuesta que la dejó indignada: “Me empezaron a poner caras y decían que yo era re estúpida y que la otra piba no sabía hacer nada. Yo estaba escuchando todo”.

Harta, llamó a sus padres, se retiró y no volvió a asistir al local. “Me subí al auto y nos fuimos. Le conté todo a mis papás y nunca más volví. Le mandé todo a la que verificaba que esté todo bien y me clavó el visto. Les recomiendo que no se dejen maltratar por nadie, personas así hay en todos lados, pero no lo permitan porque es re feo”, concluyó.

Consejos para lidiar con los malos compañeros de trabajo