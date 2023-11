Una joven de España sorprendió en las redes sociales al revelar el motivo por el que lleva una cuchara como pulsera desde hace más de 10 años. Su historia, compartida a través de un video de TikTok, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Llevo una cuchara de pulsera y la cuchara lleva puesta aquí trece años. Hoy te voy a contar la historia”, empezó diciendo la usuaria @tigriskih, cuyo video arrasó y superó las 8 millones de reproducciones.

Según contó, son muchas las personas que, al verla con el utensilio en la muñeca, le preguntan las razones detrás de su inusual costumbre. Además, asegura que la ha convertido en un símbolo distintivo, ya que también tiene unos aretes con forma de cuchara.

“Cuando yo tenía dieciséis años, me fui a una residencia de estudiantes. Estando en la residencia de estudiantes, encontré a un muchacho que a primera hora no me molaba (gustaba), pero que después, si me empezó a molar”, relató.

“Me empezó a gustar, y estuvimos allí mucho tiempo, y cuando nos íbamos a ir de la residencia, pues yo le dije que me gustaría que me regalase algo que fuese de allí, y me recordase, pues ese momento en el que nos conocimos”, agregó.

En ese momento, el chico tomó una cuchara, la dobló convirtiéndola en una pulsera y se la dio a la joven, en un gesto que aparentemente la cautivó por completo. “Cogió la cuchara con la que se comía los yogures, la dobló y me la puso en el brazo... y hasta entonces”, detalló.

El curioso caso se viralizó en TikTok y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. No faltaron quienes utilizaron la inusual costumbre de @tigriskih para hacer ingeniosas bromas.

““Cogió la cuchara con la que se comía los yogures, la dobló y me la puso en el brazo... y hasta entonces”; “el muchacho lleva un tenedor”; “A mi no me engaña lleva una cuchara por si se le atraviesa un pozole (platillo mexicano)”; “todo eso se supera en terapia”; “y no has tenido más parejas o como”; “y qué pasó con el chico, chisme completo”, escribieron las personas.

¿Qué obsequiarle a mi pareja para que me recuerde?

Para que tu pareja te recuerde, considera regalos personalizados y emotivos: joyería con grabados significativos, álbumes de recuerdos con fotos y anécdotas especiales, o cartas de amor sinceras son opciones que pueden fortalecer el vínculo entre ustedes.

Regalar experiencias compartidas es otra forma poderosa de crear recuerdos juntos: una cena romántica, un viaje de fin de semana o clases de algo que les interese a ambos pueden ser regalos inolvidables.

Además, considera los intereses de tu pareja y elige un regalo relacionado, como libros, obras de arte o plantas.

