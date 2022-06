Una joven de Estados Unidos, utilizó su cuenta de TikTok para explicar cómo había conseguido empleo en la empresa de tecnología en la que laboraba. Lo que Lexi Larson jamás imaginó era que el revelar esta información sería el detonante para que su jefe la despidiera.

La tiktoker, que actualmente reside en Colorado, publicó hace algunas semanas un video en el que compartió las claves para tener más posibilidades de quedarse con el puesto. En la misma grabación, que fue reproducida miles de veces, también reveló su salario.

“Hace un par de semanas, compartí información sobre cómo conseguí empleo en la industria de la tecnología. Bueno, ya no trabajo allí más porque me despidieron”, dijo Lexi mediante un nuevo clip publicado posteriormente. “Tuve que firmar muchas cosas, así que estoy muy nerviosa de entrar en muchos detalles”.

Según la joven, a su empleador no le pareció correcto que ella compartiera públicamente su salario, así como información relacionada a la compañía. “A pesar de que sé que hablar sobre tu salario está protegido federalmente, no puedes ser despedido por eso. Eliminé todos esos videos porque era mi jefe y no quería que se moleste conmigo”.

No obstante, fue sorprendida algunos días después con su despido. “Terminaron despidiéndome porque dijeron que tener esta cuenta era un problema de seguridad porque podía publicar algo privado sobre la empresa en mi cuenta de TikTok”, explicó.

“Estuve llorando días seguidos”

La joven indicó que, pese a que no había infringido ninguna política de seguridad de la empresa por hacer su contenido en la red social, su jefe le indicó que no iba a correr el riesgo en un futuro.

“El día que eso sucedió, literalmente tuve un ataque de pánico en el camino a casa. Estuve llorando días seguidos”, agregó.

Finalmente, Lexi aseguró que, tras el incidente, ya no retomará los blogs de tecnología y empezaría a trabajar una agencia en la que anteriormente ya había laborado.

Su historia, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios: “Deberías hablar con un abogado”, sugirió un seguidor. “Literalmente te dijeron que estaban enfadados porque hablaste de tu salario y luego te despidieron por eso”, escribió otro.

Lexi, sin embargo, señaló que no piensa iniciar ninguna acción legal, ya que tras consultar con un abogado laboral este le dijo que la demanda no procedería puesto que en donde vive las empresas tienen la total libertad de despedir a quienes deseen por el motivo que les parezca.

Derecho laboral: los motivos por los que un trabajador puede ser despedido

El despido de trabajo es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador, por decisión de este último, pudiendo estar justificada o no, señala el portal hegel.edu.pe.

En primer lugar, el despido debe encontrarse motivado por una causa reconocida en la ley, atribuible al trabajador. Caso contrario, el despido es invalido y cabe restituir al trabajador en su puesto o también puede ser indemnizado económicamente.

Los motivos de despido que son considerados válidos en Perú son los siguientes:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

Síguenos en nuestras redes sociales: